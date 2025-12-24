Capturan en flagrancia a un hombre en Neguanje con 26.000 dosis de clorhidrato de cocaína

El operativo fue realizado por unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte en el sector de Neguanje, zona rural de Santa Marta, donde los uniformados interceptaron un vehículo particular en el que se movilizaba el ciudadano. Durante el procedimiento de registro y control, fueron halladas dos maletas que contenían la sustancia estupefaciente.

En el marco de los controles permanentes adelantados en los corredores viales de acceso a la ciudad, la Policía Nacional capturó en flagrancia a un hombre que transportaba 26.000 dosis de clorhidrato de cocaína, avaluadas en aproximadamente 120 millones de pesos.

El comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, destacó la importancia del resultado operativo y señaló que “con este resultado, la Policía Nacional logra afectar de manera directa las estructuras criminales dedicadas al tráfico de sustancias estupefacientes, reafirmando el compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana”.

La Policía Nacional reiteró que continuará fortaleciendo los controles en las vías de acceso a la ciudad, con el objetivo de prevenir delitos y garantizar la seguridad de propios y visitantes.