Internacional

Comité ONU pidió medidas contra Israel por su discriminación racial a los palestinos

“Todos los Estados parte tienen obligaciones en virtud de la Convención para garantizar que sus políticas, cooperación y asistencia relacionadas con la situación en el Territorio Palestino”, dijo el comité.

Reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el conflicto en Oriente Medio. (Foto de ANGELA WEISS/AFP via Getty Images)

Reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el conflicto en Oriente Medio. (Foto de ANGELA WEISS/AFP via Getty Images)

El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial instó este miércoles a todos los Estados parte de la convención contra el racismo a que apliquen sanciones y otras medidas contra individuos, grupos o entidades que incitan a la segregación de los palestinos por parte de Israel, después de que un informe independiente confirmara estos abusos ya en 2024.

Una comisión ad hoc, formada a petición de las autoridades palestinas, concluyó entonces que la expansión de asentamientos y puestos avanzados, las restricciones a los permisos de construcción y las demoliciones de viviendas contribuían a una discriminación sistémica contra los palestinos y socavaban las perspectivas de una resolución pacífica.

“Todos los Estados parte tienen obligaciones en virtud de la Convención para garantizar que sus políticas, cooperación y asistencia relacionadas con la situación en el Territorio Palestino Ocupado no permitan ni respalden políticas o prácticas discriminatorias”, destacó el comité este miércoles.

Las recomendaciones de 2024 invitaban a usar “medios diplomáticos, jurídicos y otras medidas lícitas para promover el cumplimiento de las normas internacionales y contribuir a abordar las preocupaciones identificadas”, recordó el comité de Naciones Unidas.

