Ecopetrol asumió la totalidad del contrato cedido por Shell

Ecopetrol anunció que se quedó con el 100% de la participación en los bloques Costa Afuera en el Caribe Sur, luego que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) formalizara a favor de la compañía colombiana, la cesión del 50% que tenía Shell.

“La participación de Shell EP Offshore Venture, incluida la calidad de operador, en los Contratos E&P COL 5, Purple Angel y Fuerte Sur, ubicados en el Caribe Offshore. A partir de la fecha, Ecopetrol asume el 100% de los derechos, intereses y obligaciones de los mencionados Contratos”, manifestó la empresa en un comunicado.

De acuerdo con lo informado por la compañía, se realizará una evaluación para definir si continúa con la totalidad de la participación en los bloques o si se hace necesario la búsqueda de un socio para que aporte recursos y experiencia al proyecto para la evacuación de gas.

“Con la formalización de la cesión, Ecopetrol continuará con el desarrollo de los proyectos que se están adelantando en estos bloques costa afuera, en los cuales se ubican los descubrimientos Kronos-1 (2015), Purple Angel (2017), Gorgon-1 (2017), Gorgon-2 ST2 (2022) y Glaucus-1 (2023) y avanza en la maduración de la fase de desarrollo para, entre otros, viabilizar la ruta de evacuación del gas en tierra y la conexión al sistema nacional de transporte, la regulación asociada a estas actividades y los futuros esquemas de comercialización”.

Con este proyecto la compañía colombiana busca asegurar el abastecimiento de gas natural para el país en los próximos años.