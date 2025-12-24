“Deuda es insostenible y nos lleva a un abismo que hay que prevenir”: Petro de emergencia económica

Este martes 23 de diciembre, el presidente Gustavo Petro ofreció una alocución dirigida al país en la que, según el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, hizo balances y dio anuncios de relevancia para la Nación.

En primer lugar, el mandatario justificó el decreto de emergencia económica en la insostenibilidad de la deuda y aseguró que ese es un hecho sobreviniente.

“La tasa de interés real está por encima de la tasa de crecimiento real de la economía, entonces la deuda es insostenible y nos lleva a un abismo que hay que prevenir”, dijo.

Por otro lado, el presidente Petro insistió en una Asamblea Nacional Constituyente: “Vamos a presentar la ley al Congreso, que ya está hecha (…) vendrá una discusión política, pero no en este Congreso, sino en el nuevo”. Además, pidió no votar “por un Congreso bloqueador, sino uno que esté al lado del pueblo”.

Al referirse a la captura de su exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, Petro aseguró que es “una persecución a la ciencia, diciendo mentiras y cogiéndolos presos en Navidad”.

“Un saludo a Ricardo Bonilla y a Luis Fernando Velasco porque sabemos la inmensa arbitrariedad que han cometido con ellos. No se robaron un peso”, agregó.

Reviva la alocución del presidente Gustavo Petro:

