El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Estas son algunas recomendaciones para manejar una convulsión, según neuróloga

La neuróloga Luisa Fernanda Chavarría, experta en servicios de urgencias, pasó por los micrófonos de Salud y algo más, para hablar sobre cómo manejar las convulsiones, enfatizó que la prioridad es preservar la integridad física del paciente mientras el episodio sigue su curso natural.

La neuróloga comentó que en la gestión de la crisis el primer paso es conservar la serenidad para coordinar la ayuda, también es cronometrar la duración del evento y la especialista comentó que jamás deben introducirse dedos, pañuelos o lápices en la boca del afectado, ya que esto eleva el riesgo de asfixia o fracturas.

Acciones fundamentales durante el episodio

Colocar un objeto blando bajo la cabeza para evitar traumas.

Girar a la persona de lado para facilitar la salida de saliva y evitar atragantamientos.

Aflojar prendas ajustadas como corbatas o cinturones.

Evitar sujetar con fuerza las extremidades; la convulsión no se detendrá por aplicar presión.

Enfatizó en que la atención médica inmediata es obligatoria si la convulsión supera los cinco minutos o si el estado de confusión posterior se prolonga más de media hora.

Escuche la entrevista completa:

Play/Pause Estas son algunas recomendaciones para manejar una convulsión, según neuróloga 13:17 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: