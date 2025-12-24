Salud y algo másSalud y algo más

Salud

Estas son algunas recomendaciones para manejar una convulsión, según neuróloga

La neuróloga comentó que en la gestión de la crisis el primer paso es conservar la serenidad para coordinar la ayuda,

Estas son algunas recomendaciones para manejar una convulsión, según neuróloga

Estas son algunas recomendaciones para manejar una convulsión, según neuróloga

13:17

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Aury Lamadrid

La neuróloga Luisa Fernanda Chavarría, experta en servicios de urgencias, pasó por los micrófonos de Salud y algo más, para hablar sobre cómo manejar las convulsiones, enfatizó que la prioridad es preservar la integridad física del paciente mientras el episodio sigue su curso natural.

La neuróloga comentó que en la gestión de la crisis el primer paso es conservar la serenidad para coordinar la ayuda, también es cronometrar la duración del evento y la especialista comentó que jamás deben introducirse dedos, pañuelos o lápices en la boca del afectado, ya que esto eleva el riesgo de asfixia o fracturas.

Acciones fundamentales durante el episodio

  • Colocar un objeto blando bajo la cabeza para evitar traumas.
  • Girar a la persona de lado para facilitar la salida de saliva y evitar atragantamientos.
  • Aflojar prendas ajustadas como corbatas o cinturones.
  • Evitar sujetar con fuerza las extremidades; la convulsión no se detendrá por aplicar presión.

Enfatizó en que la atención médica inmediata es obligatoria si la convulsión supera los cinco minutos o si el estado de confusión posterior se prolonga más de media hora.

Escuche la entrevista completa:

Estas son algunas recomendaciones para manejar una convulsión, según neuróloga

13:17

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad