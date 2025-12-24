Procuraduría impuso sanción de 17 años y 6 meses a oficial de Migración por tráfico de migrantes

La Procuraduría General de la Nación sancionó, en un fallo de primera instancia, con destitución e inhabilidad general por 17 años y seis meses al oficial de Migración Colombia, Didier Orlando Palacios Pinilla, por facilitar el tráfico de migrantes mediante el uso indebido de sellos oficiales y la falsificación de documentos públicos.

El funcionario, adscrito a la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, Regional Antioquia, y quien cumplía funciones en el Puesto de Control Migratorio Marítimo, “permitió de manera reiterada la salida irregular de ciudadanos ecuatorianos con destino a Panamá y Estados Unidos”.

Según la Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 1, los hechos ocurrieron entre los meses de marzo y noviembre de 2023, época en la que el funcionario incumplió sus deberes funcionales, afectando los fines esenciales del Estado, además de impedir el cumplimiento de la misión institucional de Migración Colombia.

“Para la Procuraduría, la conducta del disciplinado vulneró los principios de primacía del interés general y de moralidad administrativa, razón por la cual fue calificada como una falta disciplinaria gravísima cometida a título de dolo”, señaló el órgano de control en un comunicado.