Procuraduría intervendrá para proteger derechos de recicladores en Bogotá

Cientos de botellas PET recicladas puestas por trabajadores de la Asociación Nacional de Recicladores en la Plaza de Bolívar. Foto: Suministrada W

La Procuraduría General de la Nación, adelantará acompañamiento institucional orientado a fortalecer la coordinación interinstitucional para el cumplimiento del Auto 2059 de 2025 proferido por la Corte Constitucional, en el marco del trámite de verificación del cumplimiento de la Sentencia T-724 de 2003.

El Ministerio Público señaló que la decisión de la Corte Constitucional permite que se pueda “anticipar riesgos, preservar los avances alcanzados en materia de acciones afirmativas a favor de la población recicladora y contribuir a la continuidad del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá”.

Por ello, la Procuraduría reconoció el rol técnico, autónomo y especializado de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, y resaltó la importancia de los desarrollos regulatorios que, dentro del ámbito de sus competencias constitucionales y legales, se adelanten para garantizar una transición ordenada y gradual en la prestación del servicio, conforme a los principios de progresividad y no regresividad.

La entidad precisó que su actuación se orienta exclusivamente a la prevención de riesgos, la facilitación del diálogo institucional y el seguimiento al cumplimiento de las decisiones judiciales, sin que ello implique coadministrar, sustituir competencias ni interferir en las decisiones técnicas, regulatorias o administrativas que corresponden a otras autoridades.