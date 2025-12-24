Unidad de Búsqueda recupera más de 50 cuerpos de personas reportadas como desaparecidas en Córdoba. Foto: UBPD.

Montería

Con la recuperación de 11 cuerpos de personas que posiblemente fueron desaparecidas en el conflicto armado en Córdoba, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) informó que estos hallazgos habrían elevado la cifra a 56 recuperaciones durante el año 2025.

“Los 11 cuerpos fueron recuperados en acciones humanitarias recientes adelantadas en dos municipios. En Montería, se recuperaron siete cuerpos hallados en igual número de bóvedas del cementerio San Antonio, ubicado en el barrio P5, tras una jornada de prospección que se extendió durante tres días”, puntualizó la UBPD.

“En el municipio de Planeta Rica se llevó a cabo la primera intervención en el cementerio Jardines de la Esperanza, donde se prospectaron cinco áreas de interés forense, lo que permitió la recuperación de cuatro cuerpos”, agregó.

De acuerdo con la UBPD, la investigación humanitaria y extrajudicial habría determinado que estos cuerpos podrían corresponder a personas desaparecidas en razón y contexto del conflicto armado, con anterioridad al 1 de diciembre de 2016.

“Los 11 cuerpos recuperados en Montería y Planeta Rica fueron trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el fin de iniciar los procesos de identificación forense”, precisó la Unidad de Búsqueda.

“Estos hallazgos se enmarcan en los Planes Regionales de Búsqueda del Alto Sinú–Montería y San Jorge Cordobés. En el departamento de Córdoba se registra un total de 3.518 personas desaparecidas que son objeto de búsqueda por parte de la entidad”, concluyó.

En Córdoba se habrían presentado más de 190 solicitudes de búsqueda:

Según la UBPD, durante el 2025 “Córdoba incluyó 194 nuevas solicitudes de búsqueda, 238 tomas de muestras biológicas de ADN con fines de identificación y cinco entregas dignas de cuerpos de personas desaparecidas a sus familias”, detalló la Unidad de Búsqueda.

Córdoba tendría más de 20 sitios de interés forense:

“Para 2026, la Unidad de Búsqueda proyecta la intervención de 22 nuevos sitios de interés forense —entre cementerios y lugares a campo abierto— en zonas rurales y urbanas del departamento. Estas acciones incluyen la segunda fase de intervención en los cementerios San Antonio, del barrio P5 de Montería y el cementerio Jardines de la Esperanza en Planeta Rica”, resaltó la Unidad de Búsqueda.

Finalmente, Lina María Correa, investigadora integral de la Unidad de Búsqueda en Córdoba, insistió en “seguir presentando solicitudes de búsqueda de sus seres queridos o a aportar cualquier información que pueda ayudar a encontrarlos. Toda la información será tratada con confidencialidad y con fines exclusivamente humanitarios”.