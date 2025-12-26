Al menos un muerto y un herido en ataques israelíes en la Franja de Gaza

Al menos un joven palestino murió este viernes y otro resultó herido por fuego israelí en la Franja de Gaza, confirmaron a EFE fuentes locales, que localizaron los ataques en el barrio de Sujaiya, en la norteña ciudad de Gaza.

Una fuente del Hospital Bautista de Gaza informó de la llegada de un joven de 20 años herido, en estado moderado, tras recibir un disparo en la espalda en este barrio, pero lejos de la denominada línea amarilla; el perímetro al que las tropas israelíes se replegaron tras el alto el fuego del pasado 10 de octubre.

También en Sujaiya, un adolescente de 13 años murió tras ser disparado en el abdomen en la calle Mushtaha, según una fuente médica.

Además, Israel detonó este viernes tres vehículos bomba en el costado oriental del barrio de Tuffah, también en la ciudad de Gaza. Ayer, el Ejército había ordenado la evacuación forzosa de un bloque residencial en esta zona, lo que causó el desplazamiento al oeste de cientos de familias, según la agencia oficial palestina Wafa.

Le puede interesar:Egipto intensificó envío de suministros esenciales a Gaza para afrontar el invierno

En el sur de Gaza, a su vez, la artillería israelí atacó hoy también la zona oriental de la ciudad de Jan Yunis, frente a cuya costa también hubo disparos de la fuerza naval sin que se conozca el posible número de heridos.

Escuche W Radio en vivo aquí: