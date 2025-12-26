Capturan a cabecilla urbano del Frente Carlos Germán Velasco Villamizar del ELN en Cúcuta

Cúcuta

En un operativo coordinado entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fue capturado en las últimas horas Robinson Valencia Toro, conocido como “El Mono”, quien, según las autoridades, es el cabecilla urbano del Frente Carlos Germán Velasco Villamizar del ELN en Cúcuta.

En el operativo desarrollado en el barrio El Salado también fue capturada su compañera sentimental, ambas personas vinculadas al delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Más información Recrudecimiento del conflicto en el Catatumbo ha provocado nuevos desplazamientos de campesinos

Alias “El Mono” tenía una trayectoria criminal de más de 22 años, iniciando en el 2002 como cabecilla del EPL en La Gabarra. Tras su paso al ELN, hace ocho años, se convirtió en un dinamizador clave de acciones terroristas como la elaboración e instalación de artefactos explosivos improvisados.

“Presunto responsable del atentado terrorista contra el peaje de Villa del Rosario ocurrido el pasado 20 de febrero, donde un vehículo cargado con explosivos dejó un saldo de cinco personas heridas. Durante la diligencia de registro y allanamiento, las autoridades incautaron material de guerra y comunicaciones utilizado para coordinar ataques y extorsiones entre ellos tres armas de fuego, 14 equipos móviles (utilizados para labores de inteligencia y coordinación delictiva) y munición calibre 38mm”, dijo el coronel Libardo Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Además, alias “El Mono” también sería el encargado de la distribución de panfletos amenazantes para el cobro de extorsiones en el Área Metropolitana de Cúcuta, a comerciantes y la población civil.