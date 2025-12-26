Crimen Jaime E. Moreno: Fiscalía pidió circular roja de la Interpol contra mujer de disfraz azul

La Fiscalía General de la Nación confirmó que solicitó formalmente la expedición de una circular roja de Interpol contra Paola Fernández, conocida como la mujer del disfraz azul, por su presunta participación en la golpiza que causó la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo.

Aunque se presume que habría salido del país, esto no ha sido confirmado, por lo que la Fiscalía busca que sea localizada internacionalmente.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del viernes 31 de octubre de este año, en la calle 64 con carrera 15, en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá.

El pasado 11 de diciembre, el juez 69 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá expidió orden de captura contra Fernández.

Según la Fiscalía, la mujer habría incitado y promovido a Juan Carlos Suárez Ortiz y a Ricardo Rafael González Castro a golpear en repetidas oportunidades a Moreno Jaramillo.

De acuerdo con la Fiscalía, la mujer que aparece en los videos de las cámaras de seguridad con un disfraz de color azul habría sido la “determinadora” de la brutal golpiza que le causó la muerte a Jaime Esteban Moreno Jaramillo.

Fernández sería procesada por el delito de homicidio agravado.

También se recopilaron los testimonios de varias personas que señalan a la mujer de haber instigado a Juan Carlos Suárez Ortiz y a Ricardo Rafael González Castro para que atacaran a la víctima.

La Fiscalía, además, cuenta con las historias clínicas de los dos centros asistenciales en los que fue atendido Jaime Esteban Moreno Jaramillo, al igual que con los resultados de la necropsia que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses practicó, en los que se advirtió que la muerte fue violenta por homicidio.