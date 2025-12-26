Montería

Definen nueva terna para elegir contralor en Montería: estos son los nombres de los aspirantes

El primer proceso se había caído por la renuncia de dos de los tres ternados.

El Concejo de Montería confirmó la terna para elegir contralor municipal para el periodo 2026 – 2029. Los nombres se conocieron mediante la resolución No. 631 de 2025.

Se trata de Adela Luz Ramírez Castaño, el excontralor departamental y exconcejal de Montería, Omar Darío Lozano Flórez y Abraham Antonio Haydar Berrocal.

“Hicimos un primer proceso en el que se eligió una terna, pero renunciaron dos aspirantes de esa terna, quedando una sola persona y la regla dice que debe haber terna por obligación para poder presentarse al Concejo a una entrevista y, posteriormente, una elección. Al no haber terna, se hizo una nueva convocatoria y se le respetaron los derechos a las personas que habían ganado los exámenes anteriormente; se les respetó ese puntaje y tenían el derecho aquellos que nuevamente querían hacer el examen junto a todas las nuevas personas que se iban a presentar.”, precisó el presidente del Concejo de Montería, Julio Hoyos.

Se arrancó nuevamente el proceso para buscar una terna, se hizo lo correspondiente y salieron las 10 personas con mayor puntaje. De estas 10 personas se elige la terna con los tres primeros en el puntaje”, agregó.

El concejal resaltó que, a partir de la fecha hasta el próximo 31 de diciembre se pueden presenten quejas y reclamaciones. De no existir novedad, la terna se haría oficial el mismo 31 de diciembre de 2025 y en 2026 se elegiría el contralor de Montería.

Cabe recordar que la terna inicial estuvo integrada por Eduardo Imbett Herazo, Jorge Mario Galofre Rugeles y Carlos Vivero Díaz, pero 48 horas antes de la elección el pasado 26 de noviembre, Galofre y Vivero decidieron renunciar a su aspiración, obligando al nuevo proceso de convocatoria.

