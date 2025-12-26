Definen nueva terna para elegir contralor en Montería: estos son los nombres de los aspirantes. Foto: La W/Claudia Hernández (en las afueras del Concejo de Montería y Alcaldía de Montería).

Montería

El Concejo de Montería confirmó la terna para elegir contralor municipal para el periodo 2026 – 2029. Los nombres se conocieron mediante la resolución No. 631 de 2025.

Se trata de Adela Luz Ramírez Castaño, el excontralor departamental y exconcejal de Montería, Omar Darío Lozano Flórez y Abraham Antonio Haydar Berrocal.

“Hicimos un primer proceso en el que se eligió una terna, pero renunciaron dos aspirantes de esa terna, quedando una sola persona y la regla dice que debe haber terna por obligación para poder presentarse al Concejo a una entrevista y, posteriormente, una elección. Al no haber terna, se hizo una nueva convocatoria y se le respetaron los derechos a las personas que habían ganado los exámenes anteriormente; se les respetó ese puntaje y tenían el derecho aquellos que nuevamente querían hacer el examen junto a todas las nuevas personas que se iban a presentar.”, precisó el presidente del Concejo de Montería, Julio Hoyos.

“Se arrancó nuevamente el proceso para buscar una terna, se hizo lo correspondiente y salieron las 10 personas con mayor puntaje. De estas 10 personas se elige la terna con los tres primeros en el puntaje”, agregó.

El concejal resaltó que, a partir de la fecha hasta el próximo 31 de diciembre se pueden presenten quejas y reclamaciones. De no existir novedad, la terna se haría oficial el mismo 31 de diciembre de 2025 y en 2026 se elegiría el contralor de Montería.

Cabe recordar que la terna inicial estuvo integrada por Eduardo Imbett Herazo, Jorge Mario Galofre Rugeles y Carlos Vivero Díaz, pero 48 horas antes de la elección el pasado 26 de noviembre, Galofre y Vivero decidieron renunciar a su aspiración, obligando al nuevo proceso de convocatoria.