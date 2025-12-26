Desplazamiento en Tibú: Frente 33 de las disidencias dice que no está bloqueando la vía a La Gabarra

En medio de la crisis humanitaria que se presenta en el departamento de Norte de Santander, a raíz del desplazamiento forzado de decenas de familias que salieron de sus casas en el municipio de Tibú por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc, se conoció un pronunciamiento de este último grupo armado, en el que señala que no está bloqueando la vía a La Gabarra.

Andrey Avendaño, guerrillero del Frente 33 de las disidencias y delegado en la Mesa de Diálogo con el Gobierno Nacional, aseguró que “no es política nuestra, en ningún escenario, perjudicar a la comunidad. Lamentamos que cosas como estas se presenten, pero nosotros nos estamos defendiendo de una agresión que nos impusieron, de una guerra que nos impusieron, una guerra que nunca quisimos, pero nos la impusieron”.

También dijo que no es verdad que guerrilleros de las disidencias estén impidiendo la misión médica.

“Se está argumentando que nosotros estamos obstaculizando el paso de vehículos y las funciones de la misión médica hacia el corregimiento de La Gabarra. Manifestarles que esto no es cierto. He consultado con las unidades en terreno y lo que manifiestan es que no están, en este momento, sobre la vía”, aseguró.

Agregó que “no es responsabilidad nuestra si no hay tránsito de vehículos, en este caso, de la misión médica”.

¿Qué ha pasado?

Los más recientes enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el ELN en la región del Catatumbo están provocando nuevos desplazamientos masivos de familias campesinas.

En las últimas horas, al menos 11 núcleos familiares de la vereda Mineiro, en Tibú, han llegado hasta la ciudad de Cúcuta, huyendo del conflicto entre los grupos ilegales.

“El día de hoy han llegado a Cúcuta 11 familias desplazadas, compuestas por al menos 30 personas, procedentes de la vereda Mineiro de Tibú, Norte de Santander. El desplazamiento obedecería a enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las Farc. Solicitamos a la Alcaldía de Cúcuta ofrecer atención humanitaria inmediata a estas familias”, indicó la Defensoría del Pueblo a través de una publicación en la red social X.

Asimismo, hizo un llamado a los grupos armados para que cesen las confrontaciones.

“Nuevamente hacemos un llamado para que el ELN y las disidencias del Frente 33 desescalen las hostilidades en el Catatumbo, más aún en una época en la que las familias deberían tener algo de paz”.

Iris Marín, defensora del Pueblo, fue más allá y criticó los anuncios tanto del ELN como de las disidencias de las Farc de cesar las confrontaciones con motivo de la Navidad.

“Este desplazamiento que se presenta hoy en el Catatumbo evidencia por qué los ceses al fuego anunciados por el ELN, así como por las disidencias del Frente 33, son muy insuficientes, pues no se extienden a las hostilidades que se desarrollan entre estos dos grupos. Un factor de riesgo serio y real para la población no son tanto las hostilidades entre la Fuerza Pública y estos grupos, sino las que se presentan entre los grupos ilegales. Si no hay ceses entre los grupos ilegales, no tendremos unas festividades de fin de año tranquilas para la gente de los territorios más sufridos. En todo caso, esto no debería pasar nunca: ni en Navidad, ni en Año Nuevo, ni en enero ni en junio. Nunca”.

Según el reporte más reciente del PMU Catatumbo, desde el 16 de enero de 2025 hasta la fecha, 87.438 personas han salido desplazadas de esa región del país.