Envían a prisión a dos administradores de un hotel que habrían explotado sexualmente a una menor

Un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá envió a prisión a Ana Elvia Mejía Chaparro y Libardo Chaparro Flórez, administradores de un hotel en Yopal (Casanare), por la presunta explotación sexual y el abuso de una menor de 14 años de origen venezolano.

Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, los procesados se habrían aprovechado de la vulnerabilidad de una menor de 14 años de origen venezolano que llegó sola a Yopal.

Aunque le ofrecieron alojamiento, después las condiciones habrían cambiado al inducirla a la prostitución.

“Los elementos materiales probatorios indican que días después de tenerla en el establecimiento la habrían inducido a frecuentar un parque para ofrecer servicios sexuales a hombres mayores, con el supuesto de que el dinero recibido sería destinado para cubrir el hospedaje y la manutención”, informó la Fiscalía.

Posteriormente, Chaparro Flórez, al parecer, abusó sexualmente de la víctima en una oportunidad.

Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Norte de Santander les imputó los delitos de trata de personas agravada y estímulo a la prostitución de menores.

Además, a Chaparro Flórez también le imputaron el cargo de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Ante la gravedad de los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía, en medio de las audiencias concentradas, el juez de control de garantías impuso una medida de aseguramiento en centro carcelario.

