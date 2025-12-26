Bogotá

Una persona muerta y otra herida en una asonada en Pitalito, Huila

La Policía adelanta la investigación correspondiente con el fin de establecer las circunstancias, tiempo, modo y lugares sobre el hecho.

Escena del crimen (Foto vía Getty Images)

En las últimas horas, en el barrio La Pradera de Pitalito en el departamento del Huila, durante la atención de un procedimiento policial por un caso de violencia intrafamiliar, una patrulla fue objeto de una presunta asonada por parte de una multitud que intentó agredir a los uniformados.

En medio de esta situación, una persona habría intentado despojar de su arma de dotación a un funcionario de la Policía, quien al parecer, accionó su arma con el fin de proteger su integridad.

“Como resultado de este hecho resultó herido un ciudadano identificado con el nombre de Marcos Vacca Bulla quien falleció en el centro asistencial. En el mismo procedimiento también resultó lesionado un informado de la Policía quien fue atendido por personal médico”, informó el coronel Hegel García Medina, comandante del V Distrito de Policía en el Huila.

Finalmente, en el desarrollo del operativo, las autoridades capturaron a una persona quien fue puesto a disposición de la autoridad competente por violencia intrafamiliar y asonada.

