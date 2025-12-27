Milei consiguió la aprobación de su primer presupuesto en el Senado argentino

El Senado de la Republica Argentina aprobó este viernes 26 diciembre, el primer proyecto de presupuesto del gobierno de Javier Milei tras el visto bueno de los diputados, en un espaldarazo para la segunda mitad de su mandato luego de haber gobernado dos años con partidas desactualizadas.

El presupuesto 2026 fue aprobado con 46 votos a favor 25 en contra y una abstención tras más de ocho horas de debate, y los senadores procedieron a continuación a votar capítulo por capítulo.

El presupuesto aprobado prevé una inflación del 10,1%, un crecimiento del Producto Interno Bruto del 5% para el próximo año y reafirma el objetivo de equilibrio fiscal.

La senadora Patricia Bullrich, líder del minoritario bloque oficialista, dijo que “el déficit cero no se negocia: es la línea roja que separa el futuro del desastre”.

Lea también: Zelenski anticipó reunión con Trump y dice que son posibles decisiones antes de Año Nuevo

“No vamos a gastar más de lo que nos ingresa, vamos a ordenar nuestras cuentas”, comentó al abrir el debate a mediodía el oficialista Ezequiel Atauche.

En la votación en particular, los senadores aprobaron también un polémico capítulo que elimina los pisos de financiamiento para educación, ciencia y defensa, y establece mayores exigencias administrativas para que las universidades accedan a transferencias de fondos.

“Cuando se vayan a dormir hoy digan a sus hijos ‘vengo contento porque reventé el sistema educativo’”, dijo el opositor José Mayans.

También criticó el “tratamiento exprés” del presupuesto, que según él “está totalmente desactualizado” y “representa la decadencia y la corrupción del gobierno”.

Le puede interesar: Nasry ‘Tito’ Asfura es declarado virtual presidente de Honduras por el ente electoral

Bullrich defendió la gestión de Milei: “No estamos ajustando a los que menos tienen. Estamos instalando la libertad”, afirmó.

Milei ha gobernado hasta ahora con el presupuesto de 2023, pese al impacto de la inflación de estos dos años (211% en 2023, 118% en 2024 y cerca del 30% en lo que va de 2025), lo que redundó en el desfinanciamiento de sectores como ciencia, salud y educación.

Apoyado en la ampliación de su bancada tras su victoria en las legislativas de octubre y en acuerdos con gobernadores de otras fuerzas, el presidente busca en la segunda mitad de su gestión avanzar con una batería de reformas.

El debate de una de las más sensibles, la laboral -que provocó rechazo sindical y movilizaciones- fue postergada hasta febrero, mientras el gobierno anticipa también iniciativas impositivas y previsionales para los próximos meses.

“Abróchense los cinturones porque va a haber muchas más reformas”, dijo Milei recientemente.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/MLLVD2XgPF — Javier Milei (@JMilei) December 27, 2025

Escuche W Radio en vivo aquí: