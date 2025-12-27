Un sismo de magnitud 6,6 sacudió las costas de Taiwán
El sismo ocurrió a las 11:05 de la noche, hora local (03.05 GMT), a unos 60 kilómetros al noroeste de la ciudad de Taipéi, de acuerdo con datos del organismo.
Un fuerte sismo de magnitud 6,6 sacudió el mar de Filipinas la noche del sábado, cerca a Taiwán, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
El sismo ocurrió a las 11:05 de la noche, hora local (03.05 GMT), a unos 60 kilómetros al noroeste de la ciudad de Taipéi, de acuerdo con datos del organismo.
El USGS indicó que el movimiento ocurrió a una profundidad aproximada de entre 67 y 72,8 kilómetros, lo que provocó fuertes sacudidas en las regiones del norte y el este.
Taiwán se ubica sobre el cinturón de fuego del Pacífico, en la zona de interacción entre la placa del mar de Filipinas y la placa euroasiática, una colisión que acumula mucha tensión y provoca terremotos frecuentes.
En los últimos diez años se han registrado al menos tres terremotos de magnitud 6,6 o superior en un radio de 300 kilómetros de este epicentro, incluido el devastador evento de magnitud 7,4 que sacudió la zona de Hualien el 3 de abril de 2024, con al menos 19 muertos, más de un millar de heridos, daños estructurales extensos y un pequeño tsunami local en la costa este.