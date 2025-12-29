Alfredo Saade se posesionó oficialmente como embajador de Colombia en Brasil

El exjefe de Despacho del Gobierno del presidente Gustavo Petro, Alfredo Saade, se posesionó oficialmente este lunes, 29 de diciembre, como nuevo embajador de Colombia en Brasil.

Aseguró en su cuenta de X que llega al cargo con “instrucciones precisas del señor presidente Gustavo Petro” para fortalecer la relación bilateral con el gobierno de Lula da Silva.

“Llevo instrucciones precisas del presidente Gustavo Petro para que las relaciones con el presidente Lula da Silva sigan fortalecidas. Con Dios siempre se gana, jamás se pierde”, dijo Saade.

Desde el pasado 15 de agosto de este año se venía hablando de la posibilidad de que Saade fuera designado como embajador en Brasil, luego de su salida de la Casa de Nariño.

Sin embargo, el nombramiento no se había confirmado, pues el Gobierno brasileño no había otorgado el beneplácito.

Pero, finalizando noviembre pasado, La W confirmó que obtuvo el visto bueno; así pues, se confirma su llegada a ese cargo, que deberá ocupar en la recta final del Gobierno Petro.