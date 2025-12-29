Carreras disponibles en la UNAD 2026: Valor del semestre y modalidad, ¿Cuáles son 100% virtuales?
Le contamos cuáles carreras ofrece la UNAD para el 2026 que son 100% virtuales, los costos por semestre y como inscribirse.
En un panorama educativo que demanda cada vez más flexibilidad, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia o también conocida como UNAD se consolida como la opción principal para quienes buscan equilibrar el estudio con el trabajo o las responsabilidades del hogar.
Para el inicio del año 2026, la institución ha habilitado más de 110 programas académicos que prometen llevar la educación de alta calidad a todos los rincones del país.
Una de las principales inquietudes de los aspirantes es conocer con exactitud cuáles programas son completamente remotos y cuánto deberán invertir por semestre.
Si usted tiene como meta profesionalizarse en este nuevo año, a continuación le detallamos la oferta académica, los costos y el calendario de inscripciones que está próximo a cerrar.
¿Cuáles carreras 100% virtuales ofrece la UNAD?
La UNAD es, por esencia, una universidad virtual y a distancia. Sin embargo, para 2026 la institución hace una distinción clave: mientras que la gran mayoría de programas se desarrollan en el campus virtual, algunos pregrados requieren componentes prácticos presenciales en laboratorios o centros regionales.
Las carreras que se consideran 100% virtuales son principalmente las adscritas a las facultades de Ciencias Sociales y Administrativas:
- Comunicación Social
- Economía y Administración de Empresas
- Psicología
- Marketing y Negocios Digitales
- Filosofía, Sociología y Artes Visuales
- Licenciaturas
¿Cuánto vale el semestre en la UNAD para 2026?
A diferencia de las universidades privadas con matrículas fijas, en la UNAD usted paga por créditos académicos. Esto permite que el estudiante decida cuántas materias matricular según su presupuesto.
Para el ciclo 2026, los precios son los siguientes:
- Crédito académico (Pregrado regular): Aproximadamente $159.000 pesos.
- Crédito académico (Ingenierías, Salud y Agrarias): Cerca de $175.000 pesos.
- Inscripción (un solo pago): Entre $199.000 y $214.000 pesos.
- Seguro estudiantil: $9.000 pesos por periodo.
Lo anterior quiere decir que si un estudiante matricula un promedio de 16 créditos para un semestre profesional, el costo total rondaría los $2.700.000 a $3.100.000 pesos.
¿Cómo es el calendario de inscripciones para la UNAD en 2026?
Si desea iniciar sus clases en febrero, debe tener en cuenta las siguientes fechas del calendario académico:
- Cierre de inscripciones: Hasta el 20 de enero de 2026.
- Inducción: Del 21 de enero al 3 de febrero de 2026.
- Inicio de actividades académicas: 4 de febrero de 2026.
- Fin del semestre: 9 de junio de 2026.
¿Qué requisitos debe cumplir para inscribirse en la UNAD?
- Ser bachiller graduado.
- Haber presentado el examen de estado Saber 11 (ICFES).
- Copia del documento de identidad ampliada. Fotografía tamaño 3x4 fondo blanco.
- Diligenciar el formulario digital en el portal oficial de la UNAD.
Cabe recordar que la UNAD no realiza examen de admisión y el ingreso está condicionado al cumplimiento de la documentación y al pago dentro de las fechas establecidas.
