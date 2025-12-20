Atenea publicó resultados de Jóvenes a la E-4: ¿Cómo ver lista de beneficiarios? Link
Descubra los pasos para consultar los resultados y asegurar su beca universitaria.
La Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología, Atenea, publicó oficialmente los resultados de la cuarta convocatoria de su programa estrella: Jóvenes a la E.
Esta iniciativa, busca transformar la realidad social a través de la formación académica, ha generado una gran expectativa entre miles de bachilleres que ven en este proyecto la llave para acceder a la educación superior en instituciones privadas de alta calidad.
¿Cómo consultar los resultados?
Los aspirantes que participaron en el proceso de inscripción realizado entre el 11 y el 18 de noviembre de 2025, pueden verificar si han sido seleccionados siguiendo una ruta digital sencilla a través de la plataforma oficial de la entidad.
Siguiendo estos pasos:
- Ingresar al portal de la Agencia Atenea y localizar el acceso a la plataforma SICORE, en este link: https://sicore.agenciaatenea.gov.co/#/login
- Iniciar sesión utilizando el usuario y la contraseña creados durante la etapa de registro
- Ubicar la sección de “Consulta de resultados” para verificar el estado de su postulación
La relevancia de esta cuarta edición de Jóvenes a la E radica en su estructura financiera. A diferencia de otros modelos de crédito condonable, este programa desembolsa directamente el valor de la matrícula a las instituciones de educación superior privadas participantes, garantizando que el estudiante no asuma deudas durante su formación.
Además, el beneficio no se limita al pago de la carrera, los seleccionados recibirán un apoyo económico semestral equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), destinado a mitigar los gastos de sostenimiento y fomentar la permanencia académica.
En total, esta convocatoria dispuso de 3.900 cupos, que incluyen 350 becas para la línea de ‘Talentos Excepcionales’, reconociendo el alto desempeño en áreas académicas, artísticas y deportivas.
Como forma de retribución, los estudiantes deben realizar una pasantía social, una estrategia diseñada para fortalecer el vínculo entre el aprendizaje y el bienestar comunitario de Bogotá.
Es fundamental que quienes aparezcan en la lista de seleccionados inicien de inmediato el proceso de formalización del beneficio, el cual estará habilitado hasta el 31 de enero de 2026. Este trámite es indispensable para asegurar el cupo y garantizar que los recursos sean asignados correctamente a las 39 instituciones privadas aliadas que forman parte de este ciclo.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda las noticias de todos los personajes de Colombia y el mundo
Canales de atención al ciudadano
Si presenta dificultades técnicas en la plataforma o tiene dudas sobre los documentos de formalización, la Agencia Atenea ha dispuesto varios puntos de contacto físico y digital:
- Sede administrativa: Carrera 10 # 28-49, Bogotá.
- Atención telefónica: +57 (601) 6660006
- Puntos presenciales: SuperCADE CAD, Suba, Bosa, Engativá y el CADE Kennedy en horarios establecidos de lunes a viernes.
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles