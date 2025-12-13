Estudie en Hungría, Francia y China en 2026: ICETEX tiene becas vigentes, ¿cómo aplicar?

En definitiva, la educación superior se ha posicionado a nivel mundial como uno de los pilares fundamentales para realizarse personalmente, pues permite facilitar el acceso a mejores oportunidades laborales, así como adquirir habilidades profesionales.

De acuerdo con la UNESCO, unos 264 millones de estudiantes están inscritos en todas universidades del mundo, pero, a pesar de la demanda, las tasas mundiales de inscripciones representan el 43%, pues existen grandes desigualdades entre los países y las regiones; ya que las mejores universidades del mundo están ubicadas en naciones desarrolladas y, para acceder a su educación, se requiere una gran capacidad económica.

En ese sentido, teniendo en cuenta que algunas carreras son costosas, los estudiantes acceden a las diferentes opciones de becas internacionales, como las que se gestionan desde el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), por lo que aquí le contamos las becas disponibles para Hungría, Francia y China en 2026.

Lista de becas disponibles en ICETEX para estudiar en para Hungría, Francia y China en 2026

A continuación, le dejamos la lista de becas ofertadas, que incluyen pregrados y posgrados:

Doctorados en diferentes áreas en Hungría:

Los aspirantes tienen plazo de inscribirse hasta el 15 de enero de 2026 y pueden consultar más información sobre los programas y requisitos acá. El programa comienza en el mes de septiembre de 2026.

Maestrías en diferentes áreas en Hungría:

Los aspirantes tienen plazo de inscribirse hasta el 15 de enero de 2026 y pueden consultar más información sobre los programas y requisitos acá. El programa comienza en el mes de septiembre de 2026.

Pregrado en diferentes áreas en Hungría:

Los aspirantes tienen plazo de inscribirse hasta el 15 de enero de 2026 y pueden consultar más información sobre los programas y requisitos acá. El programa comienza en el mes de septiembre de 2026.

Doctorados en diferentes áreas en China:

Los aspirantes tienen plazo de inscribirse hasta el 16 de enero de 2026 y pueden consultar más información sobre los programas y requisitos acá. El programa comienza en el mes de septiembre de 2026.

Maestrías en diferentes áreas en China:

Los aspirantes tienen plazo de inscribirse hasta el 16 de febrero de 2026 y pueden consultar más información sobre los programas y requisitos acá. El programa comienza en el mes de septiembre de 2026.

Asistentes de español en Francia (Intercambio de auxiliares de docencia):

Los aspirantes tienen plazo de inscribirse hasta el 15 de febrero de 2026 y pueden consultar más información sobre los programas y requisitos acá. El programa comienza en el mes de octubre de 2026.