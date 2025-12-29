Caso envenenamiento con talio: el Reino Unido certificó grave estado de salud de Zulma Guzmán

La Fiscalía General de la Nación confirmó en la mañana de este 29 de diciembre que es “delicado” el estado de salud de Zulma Guzmán Castro, la única investigada por el caso de envenenamiento con talio, por el que murieron dos menores y otras personas resultaron afectadas.

Según confirmó la delegada para la Seguridad Territorial, Deysi Jaramillo, las autoridades británicas certificaron el grave estado de salud de la mujer.

“El Reino Unido nos envió una certificación de que está con un delicado estado de salud”, aseguró Jaramillo.

Igualmente, señaló que las investigaciones avanzan para determinar todos los hechos que estarían relacionados con el metal talio.

También aseguró que “el Reino Unido la protege durante el tiempo que dure su permanencia en el hospital”.

Sin embargo, la delegada para la Seguridad Territorial dijo que la investigación continúa.

Entre tanto, la Fiscalía evalúa judicializar como persona ausente a Guzmán Castro.

“Se está explorando esa posibilidad; de hecho, ya se adelantaron varias diligencias ante los jueces de la República”, afirmó.

Guzmán Castro estaría detrás del envenenamiento con el metal talio que causó la muerte de dos menores de edad, tras consumir unas frambuesas. Los hechos ocurrieron entre el 5 y el 9 de abril de este año, en el norte de Bogotá.

“Las víctimas consumieron unas frambuesas que estaban contaminadas con el metal”; así lo concluyó el ente acusador, luego de que se analizaran los elementos materiales probatorios recopilados y obtenidos por un equipo de fiscales y servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), adscritos a la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, además del informe de las necropsias del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

“Este alimento fue enviado a través de una empresa de mensajería con indicaciones de que se trataba de un supuesto regalo, hecho que no era cierto”, informó la Fiscalía.

Tras la extensa investigación, se descubrió que Zulma Guzmán Castro estaría directamente relacionada con los hechos y “habría sido la encargada de coordinar la entrega de las frambuesas contaminadas con talio”.

Luego de la intoxicación y de la muerte de las menores, la mujer salió de Colombia hacia Argentina.

Orden de captura contra Zulma Guzmán

La fiscal a cargo del caso acudió ante un juez penal de control de garantías de Bogotá y obtuvo orden de captura contra la indiciada Zulma Guzmán.