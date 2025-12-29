Chitagá: turismo rural y comunitario que abre nuevas rutas para el país
El municipio nortesantandereano se proyecta como ejemplo de turismo rural y comunitario, una alternativa que fortalece la economía local y visibiliza nuevos destinos del país
Colombia
Chitagá, en el departamento de Norte de Santander, fue una de las paradas más significativas de la Expedición de La Hora del Regreso, al representar a los municipios que hoy emergen como nuevos destinos turísticos gracias a su autenticidad, tradiciones y riqueza natural.
El recorrido, liderado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, FONTUR y el País de la Belleza, permitió mostrar cómo el turismo rural y comunitario se consolida como una alternativa real de desarrollo para territorios históricamente alejados de los grandes circuitos turísticos.
Montañas, paisajes verdes y una fuerte identidad campesina marcaron la visita, en la que se destacó el papel de las comunidades locales como protagonistas del turismo. Experiencias basadas en la agricultura, la gastronomía tradicional y la hospitalidad se convierten en el principal atractivo de Chitagá, demostrando que el turismo también se construye desde lo cotidiano y lo auténtico.
La expedición puso en evidencia el potencial del municipio para atraer viajeros que buscan conexión con la naturaleza y experiencias genuinas, reafirmando que el turismo puede ser una herramienta para fortalecer el arraigo territorial y dinamizar la economía local.