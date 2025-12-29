El Gobierno alemán dice que depende de Rusia poner fin a la guerra

El viceportavoz del Gobierno alemán, Sebastian Hille, dijo este lunes, tras celebrar los esfuerzos del presidente de EE.UU. Donald Trump por llevar la paz a Ucrania, que está claro que en último término depende de Rusia poner a la guerra.

“La dinámica diplomática sigue como ya se había visto en el encuentro en Berlín. Celebramos los esfuerzos del presidente Trump. Pero una cosa es clara: depende de Moscú poner fin a la guerra”, dijo Hille en la conferencia de prensa habitual de portavoces.

Hille dijo además que había que constatar un contraste entre una presunta voluntad de paz del presidente ruso Vladimir Putin y sus declaraciones públicos y, sobretodo, los ataques contra Ucrania en las próximas semanas.

En cuanto al plan de paz, Hille dijo que lo decisivo son las cuestiones territoriales así como las garantías de seguridad sobre las habrá que seguir negociando en las próximas semanas.

