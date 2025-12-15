Líderes europeos llegaron a Alemania para hablar de paz con Zelenski y enviados de EE.UU.

Una docena de líderes de países europeos, así como de la Unión Europea (UE) y de la OTAN, llegaron este lunes 15 de diciembre, a Berlín invitados por el canciller alemán, Friedrich Merz, para abordar con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y con los emisarios estadounidenses el plan de paz para Ucrania durante una cena de trabajo.

Zelenski aterrizó en la capital alemana el domingo 14 de diciembre, donde ya mantuvo una reunión con los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, el mismo día que viajó el presidente finlandés, Alexander Stubb, que mantuvo reuniones por su cuenta.

A ellos se sumaron a última hora del lunes los primeros ministros británico, Keir Starmer; polaco, Donald Tusk; sueco, Ulf Kristersson; neerlandés, Dick Schoof; y noruego, Jonas Gahr Støre; las jefas de Gobierno de Italia, Giorgia Meloni; y de Dinamarca, Mette Frederiksen; así como el presidente francés, Emmanuel Macron.

También participan en la cumbre la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Según el diario ‘Bild’, estaba previsto que el presidente estadounidense, Donald Trump, se conectase por videollamada a la ronda de conversaciones, mientras que Merz recibió ante las cámaras a la puerta de la Cancillería al enviado especial de Trump para la guerra, Steve Witkoff y a su yerno Kushner.

Merz aseguró antes de la cena de trabajo, en una rueda de prensa con Zelenski, que Estados Unidos ha presentado en Berlín unas garantías de seguridad legales y materiales “realmente notables”, al tiempo que admitió que la cuestión del arreglo de los territorios que exige Rusia al país invadido sigue sin resolverse.

El canciller apuntó que en los últimos días se ha desarrollado una “gran dinámica diplomática”, quizá la mayor desde la invasión rusa en febrero de 2022, y que existe “la oportunidad real” de un proceso de paz para Ucrania.

También Zelenski aseguró que se habían producido progresos y manifestó la expectativa de que EE. UU. pueda seguir mediando con Moscú y proponer algún tipo de solución que permita resolver la cuestión territorial en un futuro próximo.

Escuche W Radio en vivo: