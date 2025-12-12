Gobierno Trump no descartó dialogar el fin de semana con enviados europeos y ucranianos

Karoline Leavitt durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el 11 de diciembre de 2025. FOTO: Celal Gunes/Anadolu vía Getty Images / Anadolu

La Casa Blanca no descartó este jueves la participación de representantes estadounidenses en una reunión que supuestamente está prevista para este sábado en París entre diplomáticos ucranianos y europeos sobre el plan de paz para Ucrania, aunque subrayó que Washington debería constatar antes que dichas conversaciones van a ser significativas.

“Si sentimos que esas reuniones son dignas del tiempo de alguien de Estados Unidos este fin de semana, entonces enviaremos un representante”, respondió en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

El medio digital estadounidense Axios informó hoy, citando fuentes ucranianas y de la Casa Blanca, que hay programado un encuentro en París el sábado entre altos funcionarios de Ucrania, Francia, Alemania y el Reino Unido.

Leavitt no desmintió la información acerca del supuesto encuentro en la capital francesa, y puntualizó que el enviado especial del presidente Donald Trump para las negociaciones con Moscú y Kiev, Steve Witkoff, “y su equipo continúan conversando con ambas partes, literalmente, mientras estamos aquí hablando”.

“El presidente está extremadamente frustrado con ambos bandos en esta guerra y está harto de reuniones por el simple hecho de reunirse. No quiere más palabras. Quiere acción. Quiere que esta guerra termine, y la Administración ha dedicado más de 30 horas a esto solo en las últimas dos semanas, reuniéndose con rusos, ucranianos y europeos”, añadió la portavoz.

Tras el último encuentro en Miami entre representantes estadounidenses y ucranianos para enmendar el polémico plan de paz del Gobierno Trump, Moscú se ha mostrado aparentemente abierta a aceptar partes del mencionado marco, aunque sigue rechazando abandonar cualquiera de sus principales exigencias territoriales y el estatus militar de Ucrania.

Washington ha buscado presionar a Ucrania y sus aliados a que acepten el grueso del plan, que implica que Kiev ceda territorio y pierda capacidades bélicas.

