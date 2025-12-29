Fiscalía desmanteló red de corrupción judicial: nueve capturados

La Fiscalía General de la Nación desmanteló una supuesta red de corrupción judicial que cobraba entre 400 y 1.000 millones de pesos por direccionar procesos de lavado de activos y extinción de dominio que se siguen en la entidad.

Por estos hechos hay nueve capturados, entre ellos cuatro funcionarios de la DIJÍN, dos investigadores del CTI y tres exfuncionarios: dos de la Policía Nacional y uno del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

En los operativos desarrollados en Bogotá, Chiquinquirá (Boyacá), Pereira (Risaralda) y Granada (Meta) fueron detenidas las siguientes personas, de acuerdo con la información entregada por la Fiscalía en la mañana de este lunes.

Se trata de los integrantes de la DIJÍN de la Policía Nacional: el capitán Nelson Fabián Pinzón Rodríguez; los subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca; y el patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo; los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo; y los exfuncionarios de la Policía Nacional y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Luis Eduardo Riveros García, Rosember Gil Ramírez y Jimmy Gerardo Casas Torres.

Al parecer, desde 2014 les exigían este monto de dinero a los familiares de Juan Carlos Ramírez Taborda, conocido como ‘Manicomio’ o ‘El Piloto’, quien cumplió una pena en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.

Caso envenenamiento con talio: el Reino Unido certificó grave estado de salud de Zulma Guzmán

La mujer fue detenida el pasado 17 de diciembre en el río Támesis, en Londres, por su presunta responsabilidad en la muerte de dos menores por intoxicación con el metal conocido como talio.

La Fiscalía General de la Nación confirmó en la mañana de este lunes que es “delicado” el estado de salud de Zulma Guzmán Castro, la única investigada por el caso de envenenamiento con talio, por el que murieron dos menores y otras personas resultaron afectadas.

Según confirmó la delegada para la Seguridad Territorial, Deysi Jaramillo, las autoridades británicas certificaron el grave estado de salud de la mujer.

“El Reino Unido nos envió una certificación de que está con un delicado estado de salud”, aseguró Jaramillo.

Igualmente, señaló que las investigaciones avanzan para determinar todos los hechos que estarían relacionados con el metal talio.

También aseguró que “el Reino Unido la protege.