Incautan más de 900 unidades de pólvora transportadas en un vehículo en el occidente de Bogotá

Bogotá

Uniformados de del CAI Santander, localidad de Fontibón, realizaron la incautación de 916 unidades de material pirotécnico. El procedimiento se llevó a cabo en la calle 25C con carrera 96, donde un ciudadano fue sorprendido transportando pólvora en un vehículo. Al notar la presencia policial, el hombre intentó ocultar el material.

En total, fueron incautados aproximadamente 27 kilos de artículos pirotécnicos, entre ellos cohetes, volcanes, mechas, tortas, voladores y otros elementos, además, fue inmovilizado el automotor en el que se transportaban estos artículos.

A la fecha las autoridades han incautado más de tres toneladas de material pirotécnico en la capital del país.