Shakira confirmó su participación en la despedida de la nochevieja de TVE

La barranquillera Shakira confirmó que es el fichaje estrella en la previa de la retransmisión de las 12 uvas de TVE desde la Puerta del Sol el próximo 31 de diciembre en Madrid, España.

La intérprete de éxitos como ‘Hips Don’t Lie’ protagonizará la presentación musical encargada de preparar a los asistentes de despedir el 2025.

A través de un video emitido este lunes 29 de diciembre en el canal La 1 de RTVE, la artista aseguró que volver a la televisión española es “reencontrarse” con una parte de su historia.

Además de la colombiana Shakira, en el evento también participarán Nicki Nicole, Lola Ínfigo y Amalia Romero.

