Internacional

Trump sobre un indulto a Netanyahu: Él es “un primer ministro en tiempo de guerra”

El abogado de Netanyahu solicitó al presidente de Israel, Isaac Herzog, su indulto en el juicio en el que se enfrenta a tres causas por corrupción

AME5866. BOGOTÁ (COLOMBIA), 06/07/2025.- Combo de fotografías de archivo donde aparece el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (i), y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Trump y Netanyahu tienen previsto reunirse mañana en la Casa Blanca, un encuentro que vendrá marcado por la posibilidad de avances para lograr un alto el fuego provisional de 60 días entre Jerusalén y Hamás, el cual depende también de la marcha de las negociaciones este domingo en Doha (Catar). EFE/ Shawn Thew / Yair Sagi ARCHIVO

AME5866. BOGOTÁ (COLOMBIA), 06/07/2025.- Combo de fotografías de archivo donde aparece el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (i), y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Trump y Netanyahu tienen previsto reunirse mañana en la Casa Blanca, un encuentro que vendrá marcado por la posibilidad de avances para lograr un alto el fuego provisional de 60 días entre Jerusalén y Hamás, el cual depende también de la marcha de las negociaciones este domingo en Doha (Catar). EFE/ Shawn Thew / Yair Sagi ARCHIVO / Shawn Thew / Yair Sagi (EFE)

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este lunes 29 de diciembre, en Florida respecto a un posible indulto para el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en un caso de corrupción, que él cree que “es un primer ministro en tiempo de guerra”.

El republicano contestó así a la prensa a una pregunta sobre su relación con Netanyahu y sobre el caso que enfrenta en su país, por el que no ha asumido ninguna responsabilidad.

En noviembre pasado, el abogado de Netanyahu solicitó al presidente de Israel, Isaac Herzog, su indulto en el juicio en el que se enfrenta a tres causas por corrupción, fraude, abuso de confianza y soborno.

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad