Trump sobre un indulto a Netanyahu: Él es “un primer ministro en tiempo de guerra”
El abogado de Netanyahu solicitó al presidente de Israel, Isaac Herzog, su indulto en el juicio en el que se enfrenta a tres causas por corrupción
El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este lunes 29 de diciembre, en Florida respecto a un posible indulto para el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en un caso de corrupción, que él cree que “es un primer ministro en tiempo de guerra”.
El republicano contestó así a la prensa a una pregunta sobre su relación con Netanyahu y sobre el caso que enfrenta en su país, por el que no ha asumido ninguna responsabilidad.
En noviembre pasado, el abogado de Netanyahu solicitó al presidente de Israel, Isaac Herzog, su indulto en el juicio en el que se enfrenta a tres causas por corrupción, fraude, abuso de confianza y soborno.
