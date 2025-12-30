Así es ‘We ART Colombia’ el colectivo que ha abierto puertas a artistas colombianos en el exterior

Joan Mantilla, diseñador industrial y artista plástico, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso para hablar sobre We ART Colombia, un proyecto que fundó en 2014 que redefine la proyección del arte nacional. Lo que inició en Nueva York como una invitación casual para reunir colegas en una galería, se ha transformado en una plataforma que ha impulsado a más de 93 creadores en escenarios de Roma, Tokio y Miami.

Mantilla destacó que el colectivo no solo busca exhibir, sino generar puentes de intercambio cultural. Esta visión ha permitido que el talento joven colombiano acceda a contratos internacionales, mientras que artistas extranjeros, como creadores urbanos japoneses, llegan a escenarios locales para enriquecer la escena nacional.

We ART Colombia reafirma su compromiso de posicionar la creatividad nacional en la vanguardia global, la iniciativa sobresale además por su carácter innovador, integrando realidad virtual e inteligencia artificial para conectar las obras físicas con el entorno digital.

Escuche la entrevista completa:

