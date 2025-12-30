Bajó el desempleo en Colombia en noviembre 2025: llegó al 7%, nivel más bajo en ese mes desde 2001

El desempleo volvió a bajar en el país. En noviembre la tasa de desocupación en el país fue del 7 %, según reportó el Dane. Esto implica una reducción del desempleo frente al mismo mes de 2024 cuando la cifra estaba en 8,2%.

Incluso, la cifra también es inferior frente a octubre de 2025 cuando el desempleo estaba en 8,2%.

Este dato de noviembre representa el nivel más bajo registrado para este mes en toda la serie histórica desde el 2001.

Así las cosas, la población ocupada aumentó significativamente en 993 mil personas en noviembre de 2025, lo que equivale a un 4,2% más respecto al año anterior.

En cuanto a la brecha de género en la Tasa de Desocupación para el total nacional, se ubicó en 5,5% para los hombres frente al 9,1% de las mujeres.

Los sectores que jalonaron el empleo, según el Dane, fueron el sector agrícola (agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca); alojamiento y servicios de comida; construcción y transporte y almacenamiento. En contraste, se registró disminución en Industrias manufactureras con 102 mil personas menos en el número de ocupados.

En cuanto a las ciudades que presentaron mayores tasas de desocupación para este periodo fueron: Quibdó (21,8%) con una diferencia de -4,6 p.p. respecto al mismo periodo del 2024 (26,3%), seguido de Cartagena (12,6%) y Riohacha (11,7%). En contraste, las ciudades que mostraron menores tasas de desocupación fueron: Villavicencio (6,8%), Bogotá D.C. (7,0%), y Manizales A.M. (7,2%).

Sin embargo, para el total nacional, en noviembre de 2025, la proporción de población ocupada informal se ubicó en 55,4%. Esto representó un incremento de 0,2 puntos porcentuales.