Cotelco Magdalena advierte impactos estructurales tras aumento del salario mínimo

Desde el sector hotelero, turístico y de viajes de Santa Marta y el departamento del Magdalena manifestaron su preocupación frente a la decisión del Gobierno Nacional de incrementar el salario mínimo para el año 2026, al considerar que la medida tiene efectos directos y estructurales sobre la sostenibilidad financiera de las empresas formales del sector.

“El incremento del salario mínimo tiene un efecto inmediato sobre nuestra estructura de costos. En un sector que depende del recurso humano para garantizar la calidad del servicio, este tipo de decisiones, si no vienen acompañadas de medidas de alivio, afectan directamente la sostenibilidad del empleo formal”, señaló Omar García Silva, presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena.

El gremio advirtió que esta decisión afecta de manera particular a los hoteles, agencias de viajes y operadores turísticos formales y profundiza la brecha frente a la informalidad, especialmente en la parahotelería, que compite sin asumir las cargas laborales, tributarias y regulatorias.

“Hoy el mayor riesgo para la competitividad del destino no es la falta de demanda, sino la informalidad. Cada incremento en los costos laborales, sin un control efectivo a la hotelería paralela, termina debilitando a quienes cumplen la ley y generan empleo digno”, agregó García Silva.