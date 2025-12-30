Deudas de la Nueva EPS con hospitales en Boyacá tienen en vilo a más de 520 mil usuarios

Tunja

Nuevamente las deudas de las EPS a los hospitales e IPS en Boyacá ponen en riesgo la salud de miles de usuarios que dejarán de recibir los servicios de atención ambulatoria a partir de este jueves 1 de enero de 2026.

Este es el caso de la Nueva EPS que actualmente le adeuda al Hospital Universitario San Rafael de Tunja más de $135.000 millones por los servicios prestados por el hospital y la falta de cumplimiento en los acuerdos en los pagos de la EPS.

“Ante el incumplimiento de los compromisos adquiridos por la Nueva EPS en la primera semana de diciembre y una deuda que se acerca a los 140 mil millones de pesos, el hospital se ve obligado a tomar decisiones responsables para salvaguardar su sostenibilidad y garantizar la atención segura a todos los usuarios”, aseguró Germán Francisco Pertuz, gerente del Hospital Universitario San Rafael de Tunja.

Esta medida, que afectará a más de 520 mil usuarios afiliados a la Nueva EPS, incluye la suspensión de consultas especializadas, cirugías programadas y procedimientos de apoyo, aunque se garantizará de manera permanente la atención por el servicio de urgencias, conforme a la normatividad vigente.

“Infortunadamente dejarán de recibir el servicio cerca de 524 mil afiliados de la Nueva EPS en Boyacá, tanto del régimen contributivo como del subsidiado, dejarán de acceder a más de 9.500 citas mensuales en consulta externa especializada, procedimientos especiales y cirugías programadas. De igual forma, alrededor de 290 cirugías mensuales no podrán realizarse bajo este convenio”, agregó el directivo del San Rafael.

Más IPS se unen a la suspensión de servicios a usuarios afiliados a la Nueva EPS

Hospital Regional de Sogamoso, Boyacá. Ampliar

Además del Hospital Universitario San Rafael de Tunja, otros centros de salud en el departamento han adoptado la decisión de no continuar prestando sus servicios a los usuarios afiliados a la Nueva EPS.

A través de un comunicado el Hospital Regional de Sogamoso señaló que a partir de este 1 de enero de 2026 dejará de prestar los servicios ambulatorios, tales como consultas especializadas, cirugías programadas y procedimientos de apoyo diagnóstico y terapéutico, entre otros.

“Esta decisión obedece al incumplimiento reiterado en el pago de los servicios de salud prestados a los usuarios afiliados a Nueva EPS, la negación de la parametrización de las tarifas institucionales, la notificación masiva y sistemática de glosas injustificadas, así como la ausencia total de espacios efectivos para la conciliación de dichas glosas, situación que representa un grave riesgo financiero para la Institución, afectando directamente su sostenibilidad y operación”, señala el comunicado.

De acuerdo con lo manifestado por las directivas del hospital, la deuda de la Nueva EPS asciende a más de $30.000 millones.

“Actualmente, Nueva EPS presenta una cartera, de acuerdo con los estados financieros, por un valor de TREINTA Y SIETE MIL CIENTO DIEZ MILLONES TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($37.110.030.320 M/CTE), lo que corresponde aproximadamente al 45 % de la facturación institucional, situación que hace insostenible la continuidad en la prestación de los servicios referidos sin una contraprestación efectiva, oportuna y diligente, conforme a los términos, plazos y condiciones establecidos en la normatividad vigente”, afirma el documento.

Por otro lado, el Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá también se sumó a esta determinación y señaló a través de un comunicado que suspenderá la prestación de los servicios ambulatorios y de hospitalización por el incumplimiento en los pagos de los servicios de salud.

“A la fecha, Nueva EPS S.A., registra una cartera vencida que, según cruce realizado con corte al 30 de noviembre de 2025, asciende a $5.491.468.625 M/CTE, situación que hace insostenible la continuidad del servicio sin una contraprestación efectiva y oportuna, conforme a la normatividad vigente”, aduce el comunicado.

Ante esta grave situación que se presenta para los usuarios de la Nueva EPS en Boyacá, W Radio buscó a los directivos de la entidad para conocer su posición, pero hasta el momento no ha habido respuesta.