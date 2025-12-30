Fiscalía de Ecuador pidió emitir orden de prisión para líder de grupo disidente de las Farc

La Fiscalía ecuatoriana pidió a la justicia que emita la boleta de encarcelamiento contra Roberto Álvarez Vera, alias ‘Gerente’, considerado cabecilla de Comandos de la Frontera, grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), y quien fue deportado el pasado lunes 29 desde Emiratos Árabes Unidos.

El Ministerio Público recordó que sobre Álvarez pesa un llamamiento a juicio por delincuencia organizada.

Álvarez Vera, uno de “los delincuentes más peligrosos de la región” -según el ministro del Interior, John Reimberg- llegó a la ciudad ecuatoriana de Guayaquil (suroeste), procedente de Emiratos Árabes, donde fue detenido a mediados de año.

Reimberg, quien estuvo en Guayaquil al arribo de Álvarez, aseveró que dieron “un golpe importante al crimen organizado” al haber conseguido trasladar a Ecuador a quien “se consideraba intocable”.

Se trata de “uno de los delincuentes más violentos y peligrosos de la región”, dijo en referencia a quien está presuntamente vinculado al asesinado de once militares en una emboscada en la Amazonía ecuatoriana ocurrida en mayo pasado.

La Fiscalía anunció este lunes que el próximo 5 de enero volverá a vincular al ‘Gerente’ a un caso de presunto lavado de activos.

Recordó que la Sala Especializada Anticorrupción aceptó una apelación a la prisión preventiva impuesta a ‘Gerente’, su esposa y dos personas más por este caso, por lo que “se declaró la nulidad de la audiencia de vinculación”, que ahora tendrá lugar el próximo lunes.

“No va a haber ya otra cosa que puedan inventarse para querer dar de baja un proceso”, dijo Reimberg quien atribuyó el traslado de ‘Gerente’ a gestiones directas del presidente Daniel Noboa, quien recientemente estuvo en Emiratos Árabes.

Esa es la importancia “de las relaciones con los países comprometidos en la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, contra estos grupos delictivos”, subrayó

