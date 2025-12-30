Interpol ya expidió circular roja contra la mujer del disfraz azul por crimen de Jaime E. Moreno

La Interpol ya expidió la circular roja contra Paola Fernández, la mujer del disfraz azul, quien al parecer participó activamente en la brutal golpiza que le causó la muerte a Jaime Esteban Moreno Jaramillo, en la madrugada del viernes 31 de octubre de este año.

La expedición del documento, que permite su búsqueda en 196 países miembros, se dio luego de la solicitud que formalizó la Fiscalía General de la Nación, en medio de la investigación que se adelanta por el homicidio del estudiante de séptimo semestre de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes.

Está en Venezuela: Fiscalía

La delegada para la Seguridad Territorial, Deisy Jaramillo, confirmó que Fernández se encuentra en Venezuela, su país de origen, al que huyó luego del crimen de Moreno Jaramillo.

“Ya tenemos la circular roja”, aseguró la fiscal Jaramillo, quien recordó que “la Fiscalía envió la solicitud para que fuera incluida en circular roja y la Interpol ya la incluyó”.

¿Dónde está?

La fiscal Jaramillo también dijo que “se sabe que precisamente está en Venezuela”.

¿Más capturas?

La delegada de Seguridad Territorial aseguró que la investigación continúa, por lo que no se descarta que se efectúen más capturas.

“Estamos en desarrollo de la investigación y recopilando elementos materiales probatorios”, afirmó.

Sobre la solicitud de la defensa de Juan Carlos Suárez Ortiz, el primer capturado por el crimen, de negociar un preacuerdo con la Fiscalía, no se pronunció. Solo dijo que “estamos en desarrollo de las investigaciones. No tenemos más información”.