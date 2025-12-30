Los homicidios en Belén de Umbría, Risaralda, se duplicaron este año; van 20 hechos violentos

El municipio de Belén de Umbría, en el occidente de Risaralda, se ha convertido en uno de los territorios más golpeados por la violencia durante 2025, tras la incursión de grupos armados ilegales, entre ellos el Clan del Golfo, que llegaron desde Antioquia con la intención de controlar economías ilícitas como la minería ilegal y el microtráfico.

Esta situación desató una escalada de homicidios que encendió las alertas de las autoridades. De acuerdo con los reportes oficiales, entre el 1 de enero y el 29 de diciembre de 2025, en Belén de Umbría se registraron 20 homicidios, el doble de los 10 casos contabilizados en el mismo periodo de 2024. De estos hechos, 11 han sido esclarecidos, algunos mediante capturas por orden judicial y otros en flagrancia.

Aunque en los últimos meses los operativos de la Fuerza Pública lograron contener la expansión del Clan del Golfo y reducir parcialmente los homicidios, la violencia no ha desaparecido y continúan presentándose hechos por diferentes móviles.

El caso más reciente ocurrió en el barrio Buenos Aires, donde fue asesinado con arma cortopunzante Diego Gutiérrez Vásquez, un joven de 25 años. En el mismo lugar fue capturado el presunto agresor, y según testigos, ambos se encontraban en la zona al momento del ataque.

El teniente coronel Miguel Ángel Herrera Villamivil, comandante encargado del Departamento de Policía de Risaralda, confirmó que la víctima fue trasladada de urgencia al hospital San José de Belén de Umbría, donde ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

“Se presentó una riña con arma blanca, en una reaccion oportuna se logra la captura de un sujeto a quien se le incauta un arma blanca con el que agredió a la víctima... a este sujeto le registran múltiples anotaciones.”

Las autoridades realizaron la inspección técnica al cadáver y el levantamiento en el lugar de los hechos, como parte de las labores de policía judicial. El capturado fue identificado como José Ever Valencia Cardona, de 45 años, quien presenta antecedentes judiciales por homicidio, tráfico de estupefacientes y fuga de presos.

Por su parte, el alcalde de Belén de Umbría, Jhon Fredy Montes, lamentó lo ocurrido y señaló que el crimen se presentó en medio de un hecho de intolerancia, haciendo un llamado a la convivencia y al respeto, especialmente durante la temporada decembrina.

“Parece ser, que las circunstancias obedecen a un acto de intolerancia que se dio en el lugar. Varias heridas que tuvieron lugar en su cuerpo, en su rostro, en su pecho y hasta el momento las autoridades dieron lugar a la captura de la persona, mayor de 45 años que se encontraba también en el lugar continuo al bar donde ocurrieron los hechos”

Las autoridades departamentales y municipales reiteraron el llamado a la tolerancia en espacios públicos y establecimientos comerciales, advirtiendo que la intolerancia sigue siendo uno de los principales detonantes de la violencia en la región.