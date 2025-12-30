Más de 23 mil adultos mayores reciben último pago del año del programa Colombia Mayor en Santa Marta

La Alcaldía de Santa Marta inició el ciclo 12 del programa Colombia Mayor, correspondiente al último pago de 2025, beneficiando a 23.058 adultos mayores mediante la estrategia de Pagos Masivos.

De acuerdo con la administración distrital, la cobertura del programa pasó de más de 13 mil a más de 23 mil beneficiarios, lo que representa un avance histórico en la protección social de esta población.

“El día de hoy Santa Marta honra a sus mayores. Con este ciclo 12 cerramos el año garantizando el pago masivo a más de 23 mil beneficiarios”, señaló el alcalde Carlos Pinedo Cuello.

La entrega del subsidio genera un impacto positivo en la economía local, fortaleciendo el comercio en barrios y pequeños establecimientos. La administración reiteró que los pagos continúan habilitados en la red de SuperGiros y destacó a Santa Marta como una de las ciudades con mayor avance en la entrega del programa antes de finalizar el año.