Ministerio del Deporte presenta nuevas modificaciones en el programa Atleta Excelencia para 2026

El programa Atleta Excelencia, una de las iniciativas más importantes del Ministerio del Deporte, experimentara cambios fundamentales que comenzaran a regir a partir del primero de enero de 2026. La resolución 1003 de 2025, que reemplaza a la anterior del 2017, se enfoca principalmente en la reorganización de las categorías de los deportistas, basándose en sus resultados deportivos en lugar de su proyección.

La decisión de actualizar el programa fue tomada luego de un exhaustivo análisis realizado por expertos en el Sistema Nacional del Deporte, que identificaron la necesidad de adaptar las estrategias de apoyo a los atletas para garantizar el mantenimiento y la mejora de los resultados en el ciclo Olímpico, Paralímpico, Sordolímpico y en otros eventos internacionales.

Una de las modificaciones más relevantes es la creación de nuevas categorías que, en lugar de priorizar el desarrollo a largo plazo, se centran en el rendimiento actual. Así, se mantienen las categorías ya existentes, como Altius (7 salarios mínimos), Élite (5 SMMLV), Avanzado (4 SMMLV) y Ascenso (3 SMMLV). Sin embargo, se elimina la categoría de Desarrollo y se introduce una nueva estructura que incluye Reserva A (atletas juveniles con resultados mundiales), Reserva B (atletas juveniles con resultados panamericanos), Promesa A y Promesa B para deportistas junior, con un apoyo económico que va desde 1 SMMLV hasta 2 SMMLV, dependiendo de la categoría.

Además, el programa agrega una etapa de transición para los juveniles que están en el programa de reserva y se preparan para pasar a la selección mayor. Estos atletas recibirán dos SMMLV por un año, con la condición de ser parte de la selección mayor y de mantenerse entre los primeros siete en el ranking panamericano en la categoría de mayores.

El criterio de inclusión en el programa Atleta Excelencia ahora será determinado exclusivamente por los resultados obtenidos en los eventos oficiales del ciclo olímpico y de competiciones federadas.

De igual forma, la permanencia de los atletas en las diferentes categorías dependerá del ranking de resultados y del cumplimiento de las exigencias técnicas y de seguridad social.

Este ajuste en el programa refleja una apuesta por el rendimiento inmediato y la responsabilidad de los atletas, quienes deben cumplir con las evaluaciones técnicas, asistir a las convocatorias de las selecciones nacionales y mantener al día su seguridad social para seguir siendo parte del programa.