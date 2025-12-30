Presidente Petro dice que ‘El Bendecido’ estaría detrás del asesinato del director de DIAN en Tuluá

El presidente Gustavo Petro volvió a insistir en el caso de Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, a quien calificó como “el mayor contrabandista de la historia del país”.

Según el mandatario, Marín Buitrago habría tejido durante años una amplia red de corrupción con nexos en la Policía, la Fiscalía, distintos gobiernos y sectores políticos, incluidos senadores en campaña. Petro cuestionó que no se le hubieran imputado cargos de manera oportuna, lo que impidió solicitar su extradición, y denunció que la investigación solo avanzó después de 2023, dejando por fuera hechos que comprometerían a varias administraciones y permitirían la continuidad de la cadena del contrabando.

Asimismo, el jefe de Estado aseguró que Ricardo Orozco, alias ‘El Bendecido’, cercano a Marín Buitrago, estaría vinculado con el asesinato de Gilberto Calao, director seccional de la DIAN, ocurrido en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, y reiteró que estos hechos se enmarcan en la disputa entre estructuras criminales ligadas al contrabando.

Petro insistió en que el caso de Diego Marín Buitrago no puede cerrarse sin esclarecer sus conexiones. “Lo del Pitufo, que es el mayor contrabandista de nuestra historia, con muchos vínculos con senadores que están en campaña hoy, y de y allá, en la policía, y dentro de los gobiernos, y dentro de la Fiscalía”, dijo.

El mandatario cuestionó a la Fiscalía General de la Nación por la falta de imputación de cargos. “En la Fiscalía pasó algo extrañísimo, que hoy denuncié, y es que no lo pidieron en extradición, porque no le imputaron cargos”, sostuvo.

Le puede interesar: Petro asegura que mafias de contrabando estarían detrás de la muerte de director de Dian en Tuluá

Según Petro, la investigación se activó de manera tardía. “La fiscal solo se dedicó a investigarlo después de 2023, a ver si caía Petro. No encontró pruebas, como siempre”, afirmó, y agregó que no se investigaron hechos previos. “Entonces, no investigó lo de 2023, y resulta que hay varios gobiernos profundamente comprometidos”.

Finalmente, el presidente pidió avanzar en las investigaciones sobre las rutas del contrabando. “La cadena del contrabando, la ruta viene por Buenaventura, obviamente, y la zona franca de Palma Seca y el aeropuerto de Cali, y sigue hacia la zona cafetera, va por Tuluá, es parte de eso, y llega a los grandes”, concluyó.