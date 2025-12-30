Primer ministro de Polonia afirmó que la paz en Ucrania “está en el horizonte”

El primer ministro polaco, Donald Tusk, aseguró en una rueda de prensa en Varsovia que el fin del conflicto en Ucrania es una posibilidad tangible, gracias a la reciente disposición de Estados Unidos a otorgar garantías de seguridad al país invadido por Rusia.

Tusk dijo que “la paz en Ucrania está en el horizonte gracias a la reciente declaración estadounidense de disposición a participar en las garantías de seguridad para Ucrania” una vez se concluya un acuerdo de paz.

Estas declaraciones se produjeron antes de una reunión del Consejo de Ministros y a continuación de las conversaciones de alto nivel con líderes de las principales potencias europeas, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, representantes de instituciones de la Unión Europea (UE) y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Tusk detalló que las garantías de seguridad podrían incluir un punto antes no contemplado, la “presencia de tropas estadounidenses, por ejemplo, en la frontera o en la línea de contacto entre Ucrania y Rusia”.

No obstante, mantuvo cierta cautela diplomática al señalar que será necesario observar “cuán consistentes serán nuestros socios del otro lado del Atlántico”.

Respecto a las condiciones del proceso, Tusk explicó que la paz requerirá de Ucrania un “enfoque de compromiso” en materia territorial, y enfatizó que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha mostrado una “voluntad realmente muy buena”.

Sin embargo, el jefe del Gobierno polaco recalcó que cualquier decisión sobre el territorio debe contar con la legitimidad de un referéndum en Ucrania y dicho aval estará condicionado por la certeza de contar con “garantías de seguridad verdaderas y fiables”.

Recientemente, Tusk advirtió de que es posible que “ya mismo, en enero” los aliados occidentales deban “tomar decisiones definitivas sobre el futuro de Ucrania y la seguridad regional”.

Escuche W Radio en vivo: