Santa Marta aumenta su pie de fuerza con la llegada de 63 nuevos policías

El acto de bienvenida se realizó en el Camellón de la Bahía y estuvo encabezado por el alcalde Carlos Pinedo Cuello, quien destacó la llegada de cuatro oficiales y 59 patrulleros que se suman al componente operativo y preventivo de la institución, por disposición de la Dirección General de la Policía Nacional.

Durante su intervención, el mandatario señaló que los nuevos uniformados fortalecerán la presencia policial en los barrios y sectores donde la comunidad requiere mayor acompañamiento, con especial énfasis en zonas estratégicas para el turismo y el comercio.

Con este refuerzo, el Distrito cuenta ahora con 2.623 uniformados al servicio de la seguridad. El alcalde también destacó el trabajo articulado con la Policía Metropolitana, al tiempo que reiteró la necesidad de una presencia constante en las calles, los siete días de la semana.

Por su parte, el coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, indicó que los funcionarios llegan a cumplir su misión constitucional de salvaguardar la vida, honra y bienes de los ciudadanos.