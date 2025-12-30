SIC investiga 11 hoteles de Cali por presuntas irregularidades durante la COP16

Un año y dos meses después de la realización de la COP16 en Cali, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió investigación administrativa contra 11 hoteles de la ciudad, luego de inspeccionar 30 establecimientos antes del evento.

La entidad encontró posibles incumplimientos en la protección al consumidor y al turista, que podrían haber afectado las garantías mínimas que la ley establece para quienes usan estos servicios.

Entre las irregularidades identificadas están la presencia de términos y condiciones abusivos en comercios electrónicos, promociones poco claras que dificultaban decisiones informadas y falta de información sobre precios en moneda extranjera.

Además, algunos hoteles no mostraban certificados vigentes del Registro Nacional de Turismo en sus sitios web, carecían de pólizas de seguro y presentaban otras deficiencias relacionadas con la normativa del sector.

Los hoteles investigados incluyen a Operaciones Blackroom, Royal Elim Internacional, Hotel Plaza del Lili, San Antonio Hotel Boutique, Inversiones Cgroup, Bluefields Financial Colombia en Reorganización, Grupo Kreenty, Inversiones La Esperanza Cali, Hotel Now, QP Hoteles e Inversiones Negocios y Servicios.