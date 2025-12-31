Murió el padre José Hermínzul Bolívar, sacerdote con 55 años de servicio pastoral en el Magdalena

La Diócesis de Santa Marta confirmó el fallecimiento del sacerdote a través de un comunicado oficial emitido por el Gobierno Eclesiástico. En el mensaje, el obispo de Santa Marta, monseñor José Mario Bacci Trespalacios, destacó su vida sacerdotal como un testimonio permanente de servicio, fidelidad al Evangelio y compromiso con el pueblo.

De acuerdo con la Diócesis, el padre José Hermínzul Bolívar desarrolló una amplia labor misionera en zonas rurales del Magdalena, ejerciendo su ministerio en municipios y corregimientos como Ciénaga, Salamina, El Piñón, Cerro de San Antonio, Pedraza, Concordia, Zapayán y Pivijay, donde acompañó a comunidades campesinas y fortaleció la vida cristiana.

Su trabajo pastoral también dejó una huella significativa en sectores urbanos de Santa Marta como Gaira y San Juan de Dios, donde fue reconocido como guía espiritual y referente de un servicio humilde y comprometido.

En el comunicado, la Iglesia resaltó que el sacerdote asumió su vocación como una entrega total, inspirada en el mandato del Buen Pastor. “La memoria del padre Hermínzul permanece viva en los corazones de quienes encontraron en él un testigo de la fe y un pastor cercano”, señala el documento.