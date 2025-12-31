Hallaron sin vida a exmánager de Diomedes Díaz en zona turística de Santa Marta

El cuerpo sin vida de Manuel José Páez Álvarez, exmánager del cantante Diomedes Díaz Maestre, fue hallado en la parte baja de un cerro en una zona turística de Santa Marta, cerca del sendero que comunica con la playa Inca Inca.

Inicialmente, las autoridades informaron que se trataba de un turista y que las circunstancias de su muerte estaban bajo verificación. Sin embargo, tras el levantamiento del cadáver y las primeras diligencias, se descartó la hipótesis de un robo, al confirmarse que el hombre conservaba todas sus pertenencias, entre ellas su teléfono celular y documentos personales.

Fuentes oficiales indicaron que Páez vestía ropa deportiva y portaba dos toallas pequeñas, lo que reforzó la hipótesis de que se encontraba realizando una caminata recreativa. En el lugar no se evidenciaron signos de forcejeo ni indicios de la participación de terceros.

Con base en estos elementos, la investigación se orienta a un posible accidente en un tramo de terreno irregular y de pendiente pronunciada, frecuentado por caminantes y visitantes.

Las autoridades continúan adelantando las indagaciones para establecer con precisión las causas del fallecimiento.

