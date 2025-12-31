Internacional

La reunificación “es imparable”, afirmó Xi Jinping tras maniobras chinas cerca de Taiwán

Su mensaje fue emitido durante su discurso de fin de año, tras dos días de ejercicios militares alrededor de la isla.

Xi Jinping, reelegido para un tercer mandato presidencial en China | Crédito: GettyImages

El presidente chino, Xi Jinping, afirmó que “la reunificación de la patria es imparable” después de dos días de ejercicios militares alrededor de Taiwán, una isla de régimen democrático que Beijing reclama como propia

La reunificación de nuestra patria, una tendencia de estos tiempos, es imparable”, dijo Xi en su mensaje a la nación para el fin del año, según la agencia estatal de noticias Xinhua.

Noticia en desarrollo...

