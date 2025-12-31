Suiza busca incrementar el número de turistas provenientes de Colombia y América Latina

Suiza es uno de los destinos turísticos más atractivos del mundo, si bien a menudo se percibe como inaccesible por su alto costo.

Sin embargo, empresas que operan en puntos emblemáticos de los Alpes como Titlis, Jungfraujoch, Fürenalp e Interlaken, entre otros, están haciendo esfuerzos para que más ciudadanos colombianos y, en general, latinoamericanos, vayan a visitarlos.

Para Sergio Scheiwiller, encargado de ventas de Titlis para todo el continente americano, hay buenas opciones y paquetes a precios accesibles para ir a Suiza: “Es cierto que Suiza no es el país más barato para viajar, pero tampoco es súper caro. Se pueden encontrar paquetes a buen precio, solo hay que revisar si el destino está dentro del paquete o si se puede sumar al trayecto por cuenta propia”.

Scheiwiller también destacó que Titlis hace parte de los conocidos circuitos europeos: recorridos que permiten visitar a varios países en un solo viaje, incluyendo puntos turísticos claves, lo que facilita la llegada de visitantes internacionales a los Alpes.

Por otra parte, desde el Jungfraujoch, una de las montañas más emblemáticas del país, ubicada entre Interlaken y Fiesch y donde opera la estación de tren más alta del mundo, se asegura que la oferta que se hace de turismo es muy completa y una de las más modernas en la actualidad. Incluso, en esta zona se ofrecen planes familiares, para deportistas o hasta experiencias premium.

Melisa Figueroa, guía turística del departamento de marketing del Jungfraujoch, explicó: “Los precios pueden consultarlos en nuestra página web: varían según la temporada. Hay paquetes disponibles de tres o cinco días que incluyen teleféricos, ferrocarriles y barcos gracias a nuestras alianzas”.

Según datos de las zonas más visitadas de Suiza, ciudadanos de Brasil, México y Estados Unidos lideran las llegadas al país. No obstante, hay una apuesta decidida para que Colombia ocupe un lugar destacado en ese ranking.

Escuche W Radio en vivo: