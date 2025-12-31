Un total de 107 turistas heridos fueron atendidos tras choque de trenes en Perú. Foto: Carolina Paucar / AFP / CAROLINA PAUCAR

Un total de 107 turistas, entre peruanos y extranjeros, resultaron heridos en el choque frontal entre dos trenes ocurrido el martes 30 de diciembre, en la vía a la ciudadela de Machu Picchu, según informó este miércoles el Gobierno peruano sobre el accidente en el que perdió la vida el maquinista de uno de los dos convoyes.

La mayoría de pasajeros de los trenes de las empresas Perú Rail e Inca Rail presentaron lesiones de carácter policontuso y fueron atendidos en cuatro clínicas y hospitales de la ciudad andina de Cusco, capital de la homónima provincia donde se encuentra Machu Picchu, precisó la Presidencia de Perú en un comunicado.

Asimismo, la Presidencia de Perú indicó que, hasta el martes, día del choque de las locomotoras, se evacuó a alrededor de 400 turistas que se encontraban en tránsito hacia la ciudad de Cusco.

El choque dejó al maquinista del tren de Inca Rail fallecido, mientras que los heridos, calculados inicialmente en unos 30, entre ellos varios brasileños, tuvieron que ser evacuados en autovagones de las mismas compañías que operan la ruta debido a que el accidente se produjo en un punto de difícil acceso donde solo es posible llegar a través de la misma vía férrea.

De igual modo, el Ministerio de Cultura otorgó facilidades a los turistas que no lograron llegar a Machu Picchu como consecuencia del accidente.

Otro comunicado de la Presidencia del Consejo de Ministros informó este miércoles 31 de diciembre, que 1.300 turistas extranjeros y 700 peruanos fueron evacuados durante la madrugada de este miércoles desd Machu Picchu a Ollantaytambo.

Igualmente, alrededor de las 5:00 horas (10:00 GMT) se restableció el servicio de transporte ferroviario de manera progresiva, tanto en el sentido hacia Machu Picchu como en el sentido inverso, una vez culminadas las maniobras de seguridad y verificación de la vía férrea.

A raíz del accidente, el presidente interino de Perú, José Jerí, viajó a Cusco para supervisar el despliegue de la atención a los afectados, se reunió con las autoridades regionales y locales, y visitó las clínicas donde atendieron a los heridos para verificar la prestación de los servicios de salud.

El Gobierno precisó que equipos técnicos de los ministerios de Transportes y Comunicaciones, Salud y Comercio Exterior y Turismo sostendrán en las próximas horas una reunión con el Gobierno Regional de Cusco y representantes de municipalidades, con el fin de elaborar protocolos y evaluar la implementación de soluciones tecnológicas que permitan prevenir un evento similar en el futuro.

El ferrocarril a Machu Picchu es la ruta más utilizada por los turistas que visitan la ciudadela inca, con un trayecto de aproximadamente 43 kilómetros que comienza en la localidad de Ollantaytambo y llega al municipio de Machu Picchu, a través de cañones y escarpados paisajes andinos y selváticos a lo largo del río Vilcanota.

