Plan de seguridad en Santa Marta permitió reducir en 57% los homicidios en diciembre

El trabajo articulado entre la Policía Nacional, las autoridades locales y la comunidad permitió cerrar el año 2025 con resultados históricos en materia de seguridad y convivencia ciudadana. Durante diciembre, los delitos en general presentaron una reducción del 32%, mientras que los homicidios disminuyeron en 57%, consolidando una de las cifras más favorables de los últimos once años en la región.

El despliegue del servicio policial, basado en ocho líneas estratégicas, permitió la captura de 90 personas y la incautación de armas de fuego, acciones que impactaron directamente en la prevención de hechos violentos. En la celebración de Año Nuevo, las autoridades reportaron resultados positivos en Santa Marta, Ciénaga y Pueblo Viejo; sin embargo, reiteraron el llamado a la tolerancia, teniendo en cuenta que las riñas continúan siendo uno de los principales factores de violencia.

En el marco de la temporada de fin de año, la Policía Nacional desarrolló 1.500 campañas de prevención en zonas turísticas y acompañó la llegada de ocho cruceros turísticos, fortaleciendo la seguridad de visitantes nacionales y extranjeros. De igual manera, se registraron 48 comparendos de tránsito, principalmente por embriaguez y exceso de velocidad, manteniéndose una tendencia a la reducción de la siniestralidad vial.

“El compromiso ciudadano es fundamental para evitar tragedias que enlutan a las familias y afectan la convivencia. La prevención salva vidas”, afirmó el coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, quien invitó a la comunidad a continuar celebrando de manera responsable durante las festividades de Reyes, respetando las normas y denunciando oportunamente cualquier hecho que afecte la seguridad.