Procurador pide vigilar situación en la frontera con Venezuela tras captura de Nicolás Maduro

El procurador Gregorio Eljach anunció la instalación de una mesa de alto nivel con el fin de verificar y estar atento a la situación en la frontera con Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

El procurador determinó la participación de la Defensoría del Pueblo así como personerías municipales para que se atienda a las personas en la frontera con ese país, e informar cada dos horas a la central de la mesa de alto nivel sobre el desarrollo de la situación.

“La Procuraduría General de la Nación ha dispuesto de todas sus capacidades para estar en los puntos de frontera donde se requiera de su presencia a fin de desplegar todas sus acciones legales y constitucionales”, indicó el Ministerio Público.

Además, el procurador general le hizo un llamado al Gobierno del presidente Gustavo Petro para que active “todos los mecanismos de atención necesarios ante la situación de Derechos Humanos que se pueda presentar”.

El jefe del ente de control, a su vez, recordó que el manejo exclusivo de la política exterior corresponde al presidente Gustavo Petro por mandato de la Constitución.

“El procurador General de la Nación hace un llamado a todos los colombianos, en el marco de la Paz Electoral, para que avancemos en el fortalecimiento de nuestra democracia”, agregó el ente de control.

